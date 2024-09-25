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Минниханов провел совещание с главой Минстроя РФ
Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Москву провел совещание с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным. Он рассказал об этом в своем Telegram-канале.
Совещание было посвящено, в частности, подготовке первому заседанию новой комиссии Государственного совета РФ «Инфраструктура для жизни», связанной с одноименным национальным проектом. Ее председателем ранее был назначен Рустам Минниханов.
«Провели с Иреком Энваровичем совещание. Готовимся провести на следующей неделе первое заседание Комиссии Госсовета России „Инфраструктура для жизни“, которую я возглавляю по поручению [Президента РФ] Владимира Владимировича Путина», — написал руководитель республики.
«Бу бик мөһим милли проект. Ул үз эченә тормышның барлык өлкәләрен ала (в переводе — „Это очень важный национальный проект. Он включает в себя все сферы жизни“)», — подчеркнул Раис РТ.
Сейчас по поручению главы государства ведется работа по формированию нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». В его рамках будет проводиться реализация 12 федеральных проектов, обеспечивающих достижение показателей национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни».
При этом Минстрой России отвечает за реализацию пяти федеральных проектов из этих 12: «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Жилье», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Формирование комфортной городской среды» и «Новый ритм строительства».
«Проведена большая работа, совместно с коллегами из Совета Федерации, Госдумы, с подведомственными организациями и регионами. Подготовлены и внесены основные параметры национального проекта. Сегодня продолжается процедура согласования», — пояснил в ходе совещания Ирек Файзуллин.
Рустам Минниханов в свою очередь заметил, что идет подготовка нацпроекта, которая требует дальнейшего одобрения профильной комиссии Госсовета РФ и подробной детализации.
В совещании также приняли участие глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, сенатор РФ Александр Волошин, директор Департамента строительства Правительства РФ Светлана Иванова и директор Департамента регионального развития Правительства РФ Вадим Васильев, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
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