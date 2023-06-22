Минниханов: Промышленные предприятия Татарстана получили 70 млрд рублей поддержки

фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Промышленность Татарстана продолжает развиваться благодаря запасу прочности, созданному в предыдущие годы, и оперативным мерам поддержки. Так, за прошлый год предприятиям республики было направлено 70 млрд рублей, рассказал Раис республики Рустам Минниханов на встрече с Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Все показатели достигнуты благодаря сформированному в предыдущие годы запасу прочности и оперативным антикризисным мерам. Мы признательны за эту своевременную поддержку Президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину и лично вам, Михаил Владимирович, а в вашем лице – Правительству», — сказал руководитель РТ.

Минниханов напомнил, что с прошлого года Россия, в частности Татарстан, подвергается беспрецедентным санкциям. Так, с января по май 2023 года валовый региональный продукт республики по оценке составил 1,4 триллиона рублей, объем отгруженной продукции — 1,7 триллиона рублей, инвестиций в первом квартале привлечено порядка 156 миллиардов рублей, а объем строительных работ составил 161 миллиард рублей с ростом на 10% в сравнении с 2022-м.

Чтобы снизить влияние санкций на экономику, важно достичь технологического суверенитета, продолжил Минниханов. Для этого в Татарстане развиваются новые производства, реализуются крупные проекты.

Встреча, напомним, состоялась на Казанском авиационном заводе. Премьер-министр России отметил, что это одно из наиболее знаменитых предприятий страны.

«Перед предприятием стоит задача по увеличению объемов производства до 20 машин в год. Владимир Владимирович поддержал проект. Выделены средства. Уверен, вы сможете нарастить объемы», — подчеркнул глава Правительства.

Видео: пресс-служба Раиса Татарстана