Минниханов: Промпроизводство в Татарстане превысило 4 трлн рублей

Объем промышленного производства в Татарстане превысил 4 трлн рублей, большую роль сыграли меры поддержки со стороны министерства промышленности и торговли России. Об этом сегодня сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов журналистам в казанском Кремле.

«В прошлом году объем производства превысил 4 трлн рублей. Это серьезные цифры», — сказал он.

Рустам Минниханов отметил, что промышленность республики получила в прошлом году по различным программам более 50 млрд рублей поддержки. Он отметил большую роль в этом Минпромторга, Правительства России в целом и Президента РФ Владимира Путина. «50 — это только то, что мне показали, может быть и больше», — сказал Минниханов.

По линии только Минпромторга РФ было выделено 57 млрд рублей, уточнил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Это новые объемы (производства — прим. Т-и), это новые рабочие места», — добавил Минниханов.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров находится в Казани с рабочим визитом, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

По данным, Татарстанстата, индекс промышленного производства в республике в 2021 году составил 108,5% к уровню 2020 года.