Минниханов проедет по улицам Казани во главе мотопарада фестиваля «Два Кремля»

Фото: мэрия Казани

27 августа Раис Татарстана Рустам Минниханов присоединится к мотофестивалю «Два Кремля». Во главе колонны он проедет по улицам Казани, рассказали в мэрии.

Международный фестиваль пройдет на площади рядом с Центром семьи «Казан». Гостей ожидают байкерские состязания, выступления на электросамокатах, велосипедах, шоу и конкурсы, различные выставки с ретротехникой, патрульными автомобилями и мотоциклами.

Накануне колонна мотоциклистов стартовала от Московского Кремля. В мотопробеге принимают участие тысяча мотоциклистов, в том числе из зарубежных стран: Казахстана, ОАЭ, Египта, Израиля и других.