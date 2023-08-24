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Минниханов проедет по улицам Казани во главе мотопарада фестиваля «Два Кремля»
27 августа Раис Татарстана Рустам Минниханов присоединится к мотофестивалю «Два Кремля». Во главе колонны он проедет по улицам Казани, рассказали в мэрии.
Международный фестиваль пройдет на площади рядом с Центром семьи «Казан». Гостей ожидают байкерские состязания, выступления на электросамокатах, велосипедах, шоу и конкурсы, различные выставки с ретротехникой, патрульными автомобилями и мотоциклами.
Накануне колонна мотоциклистов стартовала от Московского Кремля. В мотопробеге принимают участие тысяча мотоциклистов, в том числе из зарубежных стран: Казахстана, ОАЭ, Египта, Израиля и других.
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