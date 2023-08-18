Участники мотофестиваля «Два Кремля» проедут колонной из Москвы до Казани

С 24 по 27 августа пройдет мотофестиваль «Два Кремля», приуроченный к празднованию Дня Республики Татарстан и Дня города Казани. Участие в мотопробеге из центра Москвы до столицы Татарстана примут тысяча мотоциклистов из России и других стран, а завершится все масштабным мотопарадом и зрелищными выступлениями мотоциклистов.

В этом году к фестивалю присоединятся мотоциклисты из Египта, Израиля, Ливана, Узбекистана, Казахстана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции и других стран из группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Колонна мотоциклистов стартует 23 августа из центра Москвы, проездом посещает Нижний Новгород и прибывает в Казань.

Группы мотоциклистов совместно с сообществом «Мототатарин» проведут экскурсионные поездки по знаковым достопримечательностям в городах Татарстана, в числе которых – Свияжск, Елабуга, Билярск, Чистополь.

26 августа на площадке около Центра семьи «Казан» проведут торжественный мотопарад, зрелищные выступления на мотоциклах от профессионалов по стантрайдингу, мотоджимхане и мотофристайлу и байкерские состязания. Развлекать зрителей также будет музыкальная группа «Чили».

Помимо этого, совместно с ГИБДД и ГБУ «Безопасность дорожного движения» проведут мероприятие «Дети. Безопасность. Двухколесный транспорт», направленное на профилактику мероприятий по безопасному поведению детей и подростков на дорогах.