Минниханов призвал жителей Татарстана посещать сельхозярмарки

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня осмотрел сельскохозяйственную ярмарку в агропромпарке «Казань» и призвал жителей республики посещать сельхозярмарки.

Раиса РТ сопровождал заместитель Премьер-министра Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов пообщался с продавцами и покупателями, оценил ассортимент товаров, представленных на ярмарке, и посетил производственный цех.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«С 14 сентября в республике проводятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. За это время реализовано более 8 тыс. тонн фермерской продукции. Ярмарки продлятся до 29 декабря. Приходите!» — написал после посещения ярмарки в агропромпарке Рустам Минниханов в Telegram-канале и на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сыйфатлы продукция, арзан бәяләр! Барыгызны да ярминкәдә көтәбез! (в переводе с татарского — „Качественная продукция, доступные цены! Ждем всех на ярмарке!“)» — добавил Раис РТ.

Сельхозярмарки проводятся с 14 сентября каждую субботу на 13 площадках Казани, площадках Набережных Челнов, Зеленодольского и Нижнекамского районов, а также с разной периодичностью — в других муниципалитетах региона.

По итогам 12 ярмарочных недель реализовано фермерской продукции на 939 млн рублей. В частности, татарстанцы приобрели более 6 тыс. тонн овощей, в том числе 3,7 тыс. тонны картофеля, 210 тонн молока, 527 тонн сахара, 949 тонн мяса и свыше 2,1 млн куриных яиц. Для проведения ярмарок оказалось задействовано 11 тыс. единиц транспорта.