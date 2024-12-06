На ярмарках в Казани горожане смогут купить продукцию по ценам ниже розничных

В Казани 7 декабря пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Торговля будет вестись с 6 утра до 13 часов на нескольких площадках, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«На площадках горожане могут приобрести овощи, мясную и молочную продукцию, товары для нужд подсобного хозяйства по ценам до 15% ниже розничных», – говорится в сообщении.

В Авиастроительном районе ярмарки пройдут по ул. Дементьева, 7 и ул. Ленинградской, 27.

В Ново-Савиновском районе торговые площадки будут работать по ул. Академика Лаврентьева, 10 и на проспекте Ямашева, 71а.

В Советском районе торговля развернется по ул. Аграрной, 2 и ул. Липатова, 7.

Жители Кировского района смогут посетить ярмарки по ул. Батыршина, 20, ул. Краснококшайской, 150/2 и ул. Революционной, 12.

В Вахитовском районе торговля будет организована на пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан.

В Приволжском районе фермерская продукция будет представлена на проспекте Победы, 46в и по ул. Фучика, 64.

В микрорайоне «Салават Купере» ярмарка пройдет на парковке торгового центра в поселке Осиново по ул. Садовой, 9. Для жителей поселка Северный торговая площадка будет работать в воскресенье на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.

Всего в Казани за 12 дней работы сельскохозяйственных ярмарок было реализовано продукции на 496 млн рублей.