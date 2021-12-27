Минниханов призвал женщин помочь республике с демографией

Президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговой пресс-конференции с журналистами призвал женщин помочь республике с демографией. Он отметил, что демографические показатели в республике за два года показывают спад.

«Рождаемость в Татарстане была 12,4 тыс. населения в год. В прошлом и этом году рождаемость упала до 10,6 тыс. населения. Обращаюсь к любимым и дорогим женщинам. Пересмотрите ваши планы, поддержите республику!» — призвал Президент.

Руководитель Татарстана отметил, что у женщин зачастую бывает широкий круг общения, к мнениям подруг зачастую прислушиваются.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан возглавил рейтинг рождаемости в ПФО за первую половину 2021 года.