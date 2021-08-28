Татарстан возглавил рейтинг рождаемости в ПФО за первую половину 2021 года

За первую половину 2021 года в Татарстане родилось 19,7 тыс. детей — это самый большой показатель в Приволжском федеральном округе, по России республика занимает седьмое место. Об этом говорится на сайте Татарстанстата.

Всего на начало этого года в республике проживало 3 млн 894 тыс. человек, что является вторым результатом в округе и восьмым — в стране.

«Миграционный прирост составил 3440 человек, на 10,7% больше, чем за тот же период 2020 года», — отмечается в сообщении Татарстанстата.

Более точно узнать, сколько людей проживает в республике, поможет узнать Всероссийская перепись населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября.