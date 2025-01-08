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Новости Татарстана и Казани
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Татарстанцев предупредили о метели, гололедице и ухудшении видимости на дорогах
В Татарстане сегодня вечером и ночью, а также завтра днем прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.
«На территории Республики Татарстан сильный ветер порывами 16-21 м/с, гололед, метель с ухудшением видимости до 1000 м и менее, на дорогах сильная гололедица, снежная каша, днем местами заносы; ночью и утром туман; днем сильные осадки в виде мокрого снега и дождя», – говорится в сообщении.
В Казани в эти дни на дорогах возможны сильная гололедица, снежная каша, днем местами заносы. Также в столице республики в ночное и утреннее время прогнозируются сильный ветер порывами до 16 м/с и туман. Днем в городе возможны сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.
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