Татарстанцев предупредили о метели, гололедице и ухудшении видимости на дорогах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане сегодня вечером и ночью, а также завтра днем прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

«На территории Республики Татарстан сильный ветер порывами 16-21 м/с, гололед, метель с ухудшением видимости до 1000 м и менее, на дорогах сильная гололедица, снежная каша, днем местами заносы; ночью и утром туман; днем сильные осадки в виде мокрого снега и дождя», – говорится в сообщении.

В Казани в эти дни на дорогах возможны сильная гололедица, снежная каша, днем местами заносы. Также в столице республики в ночное и утреннее время прогнозируются сильный ветер порывами до 16 м/с и туман. Днем в городе возможны сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.