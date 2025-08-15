Минниханов призвал власти Лаишевского района более активно поддерживать личные подворья

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил с рабочей поездкой Лаишевский район республики, где ознакомился с реализацией инвестпроекта по выращиванию овощей и пообщался с аграриями. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Инвестпроект реализует агрофирма «Нармонка», он предполагает увеличение площадей орошаемых земель до 1700 гектаров. Планируется ежегодно выращивать не менее 60 тыс. тонн картофеля и овощей открытого грунта, а также единовременно хранить 55 тыс. тонн продукции. Это позволит создать 26 новых рабочих мест.

Минниханову рассказали, что инвестпроект реализуется в несколько этапов. К данному моменту площадь орошаемых земель увеличена с 270 до 1 тыс. гектаров. Закуплены десятки единиц техники, в том числе дождевальные машины. Введены в эксплуатацию цех приемки и отгрузки картофеля и овощей, весовой пункт и картофелехранилище на 4 тыс. тонн продукции. В этом году сельхозпредприятие рассчитывает получить не менее 20 тыс. тонн картофеля и овощей открытого грунта. Работы по воплощению инвестпроекта в жизнь продолжаются.

Здесь же состоялась встреча Раиса Татарстана с аграриями и главами сельских поселений Лаишевского района. Глава муниципалитета Ильдус Зарипов сообщил, что на сегодня уборочная кампания подошла к экватору. Собрано 35,5 тыс. тонн зерна, урожайность достигает 37 ц/га. Также ведется уборка рапса – работы завершены на 67% площадей. Аграрии приступают к севу озимых культур.

В районе насчитывается 4,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 1,5 тыс. дойных коров. Рустам Минниханов указал на необходимость более активного развития личных подсобных хозяйств.

«Следует работать с населением, развивать кооперативы, для обеспечения кормами – построить кормоцентр. Нужно продумать эти вопросы. Личные подворья необходимо поддерживать. У вас большой потенциал по развитию сельского хозяйства, рядом огромный рынок - Казань», – акцентировал он

Раис Татарстана также поблагодарил жителей Лаишевского района за оказание шефской помощи и отправку необходимых грузов в зону специальной военной операции. Он также отдельно заявил о важности поддержки военнослужащих и их семей.