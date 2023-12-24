Минниханов призвал татарстанцев соблюдать осторожность в непогоду

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики соблюдать осторожность во время непогоды. В Гидрометцентре объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением метеоусловий в ближайшие часы.

«Быел кыш үзенең матурлыгын һәм көчен күрсәтә. Ләкин сак булыгыз! (В этом году зима показывает свою красоту и мощь. Однако будьте осторожны! – перевод с татарского) Будьте аккуратнее на дорогах, в республике объявлено штормовое предупреждение!» – написал руководитель республики.

На территории РТ ожидаются сильный снег, метель, сильный ветер порывами 15-17 метров в секунду, видимость на дорогах понизится до 500 метров и менее, снежные заносы.