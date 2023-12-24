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Минниханов призвал татарстанцев соблюдать осторожность в непогоду
Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики соблюдать осторожность во время непогоды. В Гидрометцентре объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением метеоусловий в ближайшие часы.
«Быел кыш үзенең матурлыгын һәм көчен күрсәтә. Ләкин сак булыгыз! (В этом году зима показывает свою красоту и мощь. Однако будьте осторожны! – перевод с татарского) Будьте аккуратнее на дорогах, в республике объявлено штормовое предупреждение!» – написал руководитель республики.
На территории РТ ожидаются сильный снег, метель, сильный ветер порывами 15-17 метров в секунду, видимость на дорогах понизится до 500 метров и менее, снежные заносы.
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