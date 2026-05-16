Минниханов призвал татарстанцев посетить фестиваль «Алексеевские перезвоны»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях призвал жителей республики посетить начавшийся сегодня традиционный фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны».

«Гостей ждут выступления звонарей из регионов России и Республики Беларусь, ярмарка мастеров, различные выставки, мастер-классы, народные игры и большая концертная программа!» – написал Раис РТ в своем канале в мессенджере МАКС.

«Алексеевск районы бүген тагын бер тапкыр республикабызның мәдәни һәм рухи традицияләрен берләштерүче үзәккә әверелә. Бәйрәм һәркемгә җылы очрашулар һәм онытылмас тәэсирләр бүләк итсен. Сез дә килегез! (в переводе – „Алексеевский район сегодня еще раз становится центром, объединяющим культурные и духовные традиции нашей республики. Пусть праздник подарит каждому теплые встречи и незабываемые впечатления. И вы приходите!“)» – добавил Рустам Минниханов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 24-й фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны» стартовал в поселке Алексеевское. В этом году тема мероприятия сформулирована следующим образом: «Единство в вере и любви».

