news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Культура 16 мая 2026 11:34

В Алексеевском районе стартовал фестиваль колокольного звона

Читайте нас в
Телеграм
В Алексеевском районе стартовал фестиваль колокольного звона

24-й фестиваль колокольного звона «Алексеевские Перезвоны» стартовал в поселке Алексеевское. В этом году тема мероприятия: «Единство в вере и любви».

На соборной площади поселка в эти минуты проходит торжественная церемония открытия. Незадолго до этого участники собрались на Божественную литургию.

Ежегодно фестиваль объединяет десятки звонарей со всей страны, присоединяются к нему и гости из соседних стран. Насладиться их творчеством приходят несколько тысяч человек.

В программе мероприятия – ярмарка народных умельцев, экскурсии, концерт под открытым небом и многое другое.

#фестиваль #колокола #алексеевский район рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Климатолог объяснил появление дымки над Казанью

Климатолог объяснил появление дымки над Казанью

15 мая 2026
В ОСФР по РТ рассказали, как получить знак инвалида на автомобиль

В ОСФР по РТ рассказали, как получить знак инвалида на автомобиль

15 мая 2026
Новости партнеров