В Алексеевском районе стартовал фестиваль колокольного звона

24-й фестиваль колокольного звона «Алексеевские Перезвоны» стартовал в поселке Алексеевское. В этом году тема мероприятия: «Единство в вере и любви».

На соборной площади поселка в эти минуты проходит торжественная церемония открытия. Незадолго до этого участники собрались на Божественную литургию.

Ежегодно фестиваль объединяет десятки звонарей со всей страны, присоединяются к нему и гости из соседних стран. Насладиться их творчеством приходят несколько тысяч человек.

В программе мероприятия – ярмарка народных умельцев, экскурсии, концерт под открытым небом и многое другое.