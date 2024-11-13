Казанец Саид Галиуллин поборется за выход в финал конкурса «Голос.Дети»

Фото предоставлено Эльвирой Салаховой

Житель Казани Саид Галиуллин стал полуфиналистом всероссийского вокального конкурса «Голос.Дети». В ближайшую пятницу, 15 ноября, путем голосования зрителей в прямом эфире будет объявлен 3-й финалист проекта, который будет участвовать в финале и бороться за звание лучшего голоса страны.

Саид занимается музыкой в ДШИ №2 Казани на вокальном отделении (с национальным татарским уклоном). Преподает у юного дарования его мама Эльвира Салахова, которая рассказала «Татар-информу» о том, какой путь преодолел ее сын на пути к участию в главном детском вокальном конкурсе страны.

«Когда Саиду было 3 года, мы стали замечать, что он напевает песни, которые учил старший брат Амир на утренники в садик. Приходил слушать мои выступления на различные площадки и конкурсы. Далее часто приходил на уроки вокала Амира в музыкальную школу, где преподаю по вокалу я сама. Голос Саида очень звонкий с рождения, я считаю это передалось наследственно от меня и моей бабушки, которая жила в Башкирии и преподавала музыку. С первых уроков вокала Саид попадал в ноты и всегда пытался взять более сложные произведения. Саид очень любит национальные татарские песни, русские песни советских лет (особенно пионерские), любит петь песни на итальянском и конечно же любит классику», – рассказала она.

Решение об участии сына в конкурсе «Голос.Дети» родители приняли после победы Саида в татарстанском конкурсе «Сэйлэн».

«После победы проекте «Сэйлэн» Саид много раз просил меня подать заявку на шоу «Голос.Дети». Имея в своем багаже большое количество песен, мы решили подать на данный проект. В этом году Саида пригласили на фестиваль одаренных детей России «Белый пароход», где руководитель проекта Николай Диденко, ярко отметив талант Саида, предложил ему выступать сольно на различных площадках страны. Первый такой концерт прошел 9 июля в Казани, где присутствовал Раис Татарстана и многие высокопоставленные чиновники. Рустам Нургалиевич Минниханов был в восторге от сольного выступления Саида», – отметила Салахова.

В проекте «Голос.Дети» Саид успешно прошел все этапы слепых прослушиваний, а в качестве наставника выбрал исполнителя Jony.

«Выбор он сделал сам, объяснив это тем, что до выступления дал себе слово, кто первый к нему повернется, к этому наставнику он и пойдет», – добавила мать юного дарования.

На стадии полуфинала в этапе «Песня на вылет» Саид прошел в дополнительный этап, среди участников которого путем голосования будет определен третий финалист конкурса. Голосование за участников пройдет в прямом эфире «Первого канала» 15 ноября в 21:45.

Саид Галиуллин – обладатель стипендии Раиса Республики Татарстан. Он награжден нагрудным знаком Правительства РТ «За развитие и сохранение татарского языка», медалью «Артист-патриот» г.Севастополь, обладатель 12 гран-при, победитель 36 международных и всероссийских конкурсов, таких как «Идель», «Балачак жыры», «Созвездие-Йолдызлык», «Сандугач-соловей», «Мирас», «Ильхам чишмэсе», «Ильхамият» и других. Также он побеждал в телевизионных конкурсах «Лучше всех» г.Москва, «Сэйлэн» Шаян ТВ г.Казань.