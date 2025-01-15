Заработал Telegram-канал, посвященный 80-летию Победы

Официальный логотип 80-летия Победы в ВОв

Начал работу Telegram-канал «80 лет Великой Победе», посвященный грядущему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Приближается 80-летие Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Читайте материалы о событиях военных лет, делитесь историями ваших семей, участвуйте в познавательных конкурсах. Вместе сохраним память о Победе!» — сказано в описании канала.

Канал публикует истории из жизни фронта и тыла, рассказы о героях военных лет и об оружии Красной армии, песни на военную тематику, эпизоды из кинофильмов и видеосюжеты, анонсы мероприятий, связанных с юбилеем Победы.

Последний на данный момент материал рассказывает о пионере-герое Вале Котике (погибшему в 14 лет партизану было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза).