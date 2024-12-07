Минниханов призвал муниципалитеты избежать лишних трат на новогоднее оформление

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ призвал глав муниципалитетов региона избежать лишних трат на новогоднее оформление. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Остается не так много времени до новогодних праздников. Традиционно в преддверии Нового года администрациям городов и районов необходимо организовать праздничное оформление. Без излишеств, [без лишних] финансовых затрат», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Вместе с тем Раис РТ поручил Правительству республики объявить конкурс на лучшее оформление центральных елок в городах и районах, а также в населенных пунктах по соответствующим категориям. «Хороший конкурс, красивый. <...> давайте только объективно», — добавил он.

«Кроме того, администрациям муниципальных образований, а также профильным республиканским министерствам нужно запланировать на весь период новогодних праздников культурно-массовые, спортивные и другие развлекательные мероприятия. Организовать новогоднее поздравление детей участников специальной военной [операции], а также детей из многодетных семей», — заметил Минниханов.

«Особое внимание следует уделить вопросам обеспечения безопасности в местах праздничных мероприятий на площадках новогодних елок, в домах культуры, в спортивных объектах, в общественным пространствах. Мы очень дорожим, чтобы праздник прошел без каких-то эксцессов», — констатировал Раис РТ.

«Новогодние каникулы, <...> лагеря или какие-то мероприятия в школах… Просьба — давайте сбалансированную программу примем вместе с коллегами: где, как что будет происходить. Очень важно обеспечить подвоз детей на нашу елку республиканскую. Без внимания <...> детей, особенно детей участников СВО, <...> не оставлять. Красиво надо всё провести», — подытожил Рустам Минниханов.