Экономика 16 мая 2026 14:51

Минниханов призвал Мали начать подготовку к «КазаньФоруму-2027»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании Российско-Малийской межправительственной комиссии в Казани призвал малийских коллег начать подготовку к участию в XVIII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2027».

«Я попросил бы коллег из Мали начать подготовку к форуму „КазаньФорум-2027“. Надеюсь, эта работа будет очень плодотворной», – заявил Раис РТ.

Рустам Минниханов также отметил, что Татарстан по поручению Президента России Владимира Путина отвечает за развитие отношений с исламским миром. Казань в этом году получила статус культурной столицы исламского мира.

Кроме того, Раис РТ выразил уверенность, что такие направления, как исламский банкинг и халяльная продукция, будут интересны и коллегам из Мали.

#африка #Рустам Минниханов #KazanForum-2026
