Цивилев: Россия и Мали за короткий срок создали 8 подкомиссий по сотрудничеству

Россия и Мали за короткий срок, прошедший между первым и вторым заседанием межправительственной комиссии двух стран, создали восемь подкомиссий по сотрудничеству. Об этом на заседании в Казани заявил министр энергетики России Сергей Цивилев.

«За этот короткий срок между первым и вторым заседанием межправкомиссии была сделана восхитительно большая работа нашими командами. У нас теперь уже восемь подкомиссий получается. Налажены отношения со многими компаниями с российской и малийской сторон», – подчеркнул Цивилев.

Глава Минэнерго РФ также отметил, что малийская делегация в составе восьми министров посетила предприятия Татарстана и ознакомилась с выпускаемой продукцией. По итогам переговоров стороны договорились провести бизнес-миссию в Мали. Кроме того, страна приглашена на Российскую энергетическую неделю в Москве и саммит «Россия – Африка», который состоится в этом году.