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Минниханов призвал глав Челнов и Тукаевского района объединиться для решения проблем
Тукаевский район и Набережные Челны — это одна агломерация. Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на отчетной сессии в Автограде заявил, что узкие места в социально-экономическом развитии двух территорий совпадают, и поэтому могут быть решены совместно. В частности, в этом им может помочь мастер-план.
«Набережные Челны и Тукаевский район — это одна агломерация и развитие этих территорий надо объединить. С одной стороны мы делаем добро и строим жилье, с другой стороны — инфраструктура транспортная, социальная, инженерная не соответствует. Конечно, люди правильно нас критикуют!» — заявил руководитель республики.
Он напомнил, что в Татарстане работает Институт пространственного планирования, необходимо создать программу, мастер-план Камской агломерации.
«Никаких разрешений без утверждения мастер-плана. Глава Тукаевского района тоже здесь? Вместе с Наилем Гамбаровичем [Магдеевым] и Институтом надо работать. У нас много узких мест. Жилье ушло вперед, а ни школ, ни садиков, ни подъездных путей... Мы оказались в сложной ситуации. Поэтому эту тему надо взять на контроль», — поручил Раис РТ.
В завершение Рустам Минниханов поблагодарил жителей Тукаевского района и попросил зал поаплодировать сельчанам.
«Тукаевскому району спасибо огромное! Ярмарки, обслуживание города... Наиль Гамбарович, давайте поприветствуем аплодисментами наших сельчан!» — заключил Минниханов.
Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поручил Магдееву разобраться с иногородними управляющими компаниями в Набережных Челнах.
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