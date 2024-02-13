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Минниханов поручил Магдееву разобраться с иногородними УК в Челнах
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву разобраться с иногородними управляющими компаниями, которые не справляются со своей работой. Руководитель республики отметил, что от жителей города через «Народный контроль» и социальные сети поступает много подобных претензий.
«Я понимаю, что это касается работ управляющих компаний. Здесь, конечно, надо наводить порядок. Я не понимаю, откуда появились иногородние УК в Челнах. Наиль Гамбарович, надо дать должную оценку. Если справляются, то пожалуйста, но они не справляются. Раз не справляются — значит решение одно. Надо оперативно реагировать на обращения граждан здесь», — поручил Минниханов.
Руководитель республики обратил внимание на состояние коммунальных сетей. В городе за год произошло более 600 аварийных случаев. «Это говорит о том, что после завершения программы „Наш двор“ нужно будет уделить внимание коммунальным сетям», — отметил он.
Также, по мнению Раиса РТ, необходимо участвовать в федеральных программах.
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