Минниханов призвал эффективнее внедрять технологические инновации в экономику

Эффективнее внедрять инновации призвал Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем ежегодном послании к Госсовету республики. Руководитель поделился пониманием, как достичь цели, поставленной Президентом страны, — довести до 2% ВВП объем внутренних затрат на науку к 2030 году.

Для этого, прежде всего, необходимо принципиально изменить подходы к формированию спроса на отечественные инновации со стороны реального сектора экономики, отметил Минниханов.

По словам руководителя Татарстана, нужно активнее вовлекать в хозяйственный оборот республики результаты интеллектуальной деятельности и нематериальных активов, а также создавать условия для талантливых специалистов и перспективных кадров.

«Прошу Правительство совместно с Академией наук до конца года изучить лучшие региональные практики по данным направлениям, подготовить соответствующие предложения по внесению необходимых изменений в республиканские программы», — поручил Раис республики.