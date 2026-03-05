Минниханов призвал Арбитражный суд РТ уделить особое внимание делам о банкротстве

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Несмотря на все сложности, Татарстану в прошлом году удалось обеспечить экономический рост, а на экономический рост и инвестиционный климат влияет уровень доверия предпринимательского сообщества к судебной системе. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на расширенном совещании по итогам работы Арбитражного суда республики в 2025 году.

«Арбитражный суд Республики Татарстан обеспечивает надежную защиту прав и законных интересов хозяйствующих субъектов», – отметил Минниханов.

Он констатировал, что треть от всех экономических споров составляют дела о банкротстве. В связи с этим Раис РТ призвал суд уделить особое внимание отделению рисков обычного делового оборота от преднамеренного банкротства и активно применять процедуры, направленные на сохранение платежеспособности организаций.

«Важное значение имеет защита интеллектуальных прав. Отмечу, что споры в сфере интеллектуальной собственности не должны становиться инструментом недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом. Хочу обратить на данную тему отдельное внимание, так как это напрямую влияет на имидж республики и инвестиционный климат», – акцентировал Минниханов.

Раис Татарстана добавил, что актуальным остается вопрос исполнения судебных решений. Минниханов подчеркнул, что вердикты суда должны своевременно и неукоснительно исполняться. «В этой части необходимо обеспечить эффективное взаимодействие со службой судебных приставов, а также искать новые формы работы», – подытожил он.