Количество заявлений в Арбитражный суд РТ за прошлый год выросло на 12,8%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Количество исковых заявлений в Арбитражный суд Татарстана за 2025 год выросло на 12,8% по сравнению с 2024 годом. Об этом на совещании по итогам работы в прошлом году заявил председатель суда Виталий Гильмутдинов.

«В 2025 году поступило 46,1 тыс. заявлений, что на 12,8% больше, чем в 2024 году, и на 22,6% больше, чем в 2023-м», – рассказал Гильмутдинов.

Он добавил, что за минувший год суд рассмотрел 38,8 тыс. дел – на 13,9% больше, чем в 2024-м. «При этом в порядке упрощенного производства рассмотрено 25,8% от общего количества разрешенных споров, а в порядке приказного производства – 13%», – подчеркнул председатель суда.

Общее количество рассмотренных дел, включающее обособленные споры в делах о банкротстве, производства по заявлениям, поданным на стадии исполнения судебных актов, и прочее, составило 97,9 тыс., снизившись на 7,2% по сравнению с 2024 годом.

Если посмотреть на структуру рассмотренных дел, то чуть менее половины приходится на гражданские правоотношения, 33,7% составляют дела о банкротстве, 15,2% – споры, возникающие из административных и публичных правоотношений, и 4% – дела об административных правонарушениях.