Минниханов призвал активнее вовлекать предприятия в защиту окружающей среды

Предприятия Татарстана необходимо более активно вовлекать в работу по защите окружающей среды. Об этом Президент РТ Рустам Минниханов заявил на совещании Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Мероприятие, посвященное итогам работы управления в 2021 году и задачам на 2022 год, состоялось в Нижнекамске. В совещании приняла участие глава федерального Росприроднадзора Светлана Радионова.

Рустам Минниханов обратил внимание на то, что в рамках национальных проектов разработаны масштабные государственные программы по защите экологии. «Никогда на экологию столько средств не выделялось. Сегодня нам нужно очень эффективно отработать по всем возможностям, которые у нас появились», — уверен он.

«Необходимо вовлечь в эту работу наши предприятия, у которых большая нагрузка на окружающую среду, они тоже должны нести ответственность. Из республиканского бюджета мы значительно увеличили объем средств по качеству воды и очистным сооружениям», — заметил в связи с этим Президент РТ.

Минниханов также напомнил, что итоговое совещание ведомства организовано в Нижнекамске — российском центре нефтехимии и нефтепереработки. Здесь реализуются крупные инвестпроекты на «ТАНЕКО» и «Нижнекамскнефтехиме», запускаются новые установки. Вместе с тем важно обеспечить баланс между развитием производства и сохранением комфортной среды проживания, добавил он.

«Вопросы экологии — это основа качества жизни людей. Нужно начинать со среды нашего обитания. Огромные средства мы направляем на благоустройство общественных пространств, дворов. Но если не будет качественного воздуха, хорошей воды — ничего не получится», — констатировал Президент Татарстана.

При этом одной из важных задач он назвал рекультивацию иловых полей. «Есть вопросы, которые складывались десятилетиями. Например, иловые поля. Эти 100 гектаров в таком [плохом] состоянии, и без федеральной поддержки решить эту задачу невозможно», — сказал руководитель республики.

Кроме того, Рустам Минниханов упомянул необходимость создания проекта оздоровления реки Кама по примеру федеральной программы «Чистая Волга». Он вспомнил и об актуальности задачи развития экологической ответственности у детей, упомянув в этом контексте проект «Школьный патруль».

Помимо этого, Президент РТ заметил, что в условиях активного промышленного роста большое значение имеет надзор в сфере природопользования, и добавил, что Татарстан и дальше будет развивать сотрудничество с Росприроднадзором. Он вручил ряд государственных наград Республики Татарстан.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в свою очередь поблагодарила Рустама Минниханова за всестороннюю поддержку ведомства. «Для Татарстана вопросы охраны окружающей среды очень важны, и качество жизни каждого человека — это приоритет», — убеждена она.