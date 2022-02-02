Минниханов принял участие в открытии нового здания отдела Росприроднадзора в Нижнекамске

В Нижнекамске Президент РТ Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки принял участие в открытии нового здания отдела Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора и лаборатории филиала «Центра лабораторного анализа и технических измерений по РТ».

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, работникам Росприроднадзора передали также 10 новых служебных автомобилей.

«В Нижнекамском промышленном районе огромная техногенная нагрузка на экологию. Мы это понимали, шаг за шагом предпринимали необходимые меры. Наша главная задача — улучшение качества жизни граждан. Это и чистая вода, и воздух, и среда обитания. В этом направлении в республике делается очень многое. Все проекты, реализуемые сегодня на территории Татарстана, проходят самую строгую экологическую экспертизу», — отметил Рустам Минниханов.

Он подчеркнул важность того, чтобы профессиональная команда работала на упреждение и была обеспечена транспортом, необходимыми приборами, а также поблагодарил руководство Росприроднадзора за совместную работу.

Лаборатория оснащена самым современным оборудованием, и это позволит осуществлять мониторинг состояния атмосферного воздуха, сточной воды, почвы, отходов производства и потребления в городе.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в свою очередь подчеркнула, что жители города хотят знать, в какой экологической обстановке они живут, так как в Нижнекамске много промышленных предприятий, которые оказывают серьезную нагрузку на окружающую среду.

«Я очень благодарна руководству республики за оказанную поддержку. Теперь мы сможем проводить своевременный мониторинг, отвечать на запросы жителей и вовремя быть там, где мы нужны. Мы видим, насколько Татарстан заботится о своих гражданах. А повышение качества жизни населения — это наша главная цель», — сказала она.

Рустам Минниханов и Светлана Радионова также приняли участие в расширенном совещании Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, на котором обсуждались итоги работы управления в 2021 году и задачи на 2022 год.