Минниханов призвал активнее внедрять отечественные технологии в нефтедобыче

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал активизировать работу по внедрению отечественных технологий в нефтедобыче и повышению компетенций специалистов малых нефтяных компаний. Об этом он сказал на совещании с руководителями организаций, передает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов также предложил организовать семинары для специалистов МНК — для презентации отечественных технологий в нефтедобыче. На сегодня важными задачами являются обеспечение планомерной работы отрасли, сохранение объемов бурения и темпов работ по обустройству месторождений, строительству дорог и других инфраструктурных объектов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Также Раис РТ поблагодарил нефтяников за поддержку движения юных геологов и проведение республиканских олимпиад юных геологов.

«Без геологов у нас нет перспективы», — подчеркнул он и напомнил, что в 2023 году все три призовых места на Всероссийской олимпиаде юных геологов в Альметьевске заняли татарстанские школьники.