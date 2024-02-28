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Минниханов призвал активнее внедрять отечественные технологии в нефтедобыче
Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал активизировать работу по внедрению отечественных технологий в нефтедобыче и повышению компетенций специалистов малых нефтяных компаний. Об этом он сказал на совещании с руководителями организаций, передает пресс-служба руководителя республики.
Рустам Минниханов также предложил организовать семинары для специалистов МНК — для презентации отечественных технологий в нефтедобыче. На сегодня важными задачами являются обеспечение планомерной работы отрасли, сохранение объемов бурения и темпов работ по обустройству месторождений, строительству дорог и других инфраструктурных объектов.
Также Раис РТ поблагодарил нефтяников за поддержку движения юных геологов и проведение республиканских олимпиад юных геологов.
«Без геологов у нас нет перспективы», — подчеркнул он и напомнил, что в 2023 году все три призовых места на Всероссийской олимпиаде юных геологов в Альметьевске заняли татарстанские школьники.
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