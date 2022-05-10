Минниханов призвал аграриев Лениногорского района развивать животноводство

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Лениногорский район ознакомился с работой завода по очистке семян многолетних трав и провел совещание с представителями муниципалитета. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Работники завода выращивают высшие репродукции многолетних трав, осуществляют очистку, обработку и упаковку семян — за 2021 год было очищено около 2 тыс. тонн. Предприятие очищало семена для фермеров Бавлинского, Бугульминского, Лениногорского, Сарманского и Актанышского районов Татарстана, Оренбургской и Самарской областей, Чувашии, а также Армении. Семена высших репродукций поставлялись в Воронежскую, Московскую и Курскую области.

Кроме того, на базе хозяйства состоялась встреча Президента Татарстана с руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений муниципалитета. По словам главы Лениногорского района Рягата Хусаинова, «практически 60% посева проведено», получены все субсидии на топливо и удобрения.

Рустам Минниханов обратил внимание на снижение поголовья. «Надо усилить работу. Животноводство на нашей территории нужно обязательно развивать, это самые востребованные продукты, особенно молоко», — подчеркнул он.

«Надо сделать так, чтобы население было заинтересовано в разведении поголовья. Для этого нужно первоначально обеспечить всего два условия: обеспечить кормами, потребительский кооператив развивать», — заметил Президент РТ, обращаясь к главе района и руководителям сельских советов.

В ходе совещания было отмечено наличие проблем с общественным транспортом. Минниханов поручил подготовить необходимые предложения.

«Мы ни одну программу не свернули, несмотря на непростое положение. Все программы в этом году гарантированы», — резюмировал Президент РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов осмотрел в Лениногорском районе тепличный комплекс «КФХ Виктория».