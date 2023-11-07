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Минниханов: Приятно вести переговоры «на понятном языке» с Каракалпакстаном
Раис Татарстана Рустам Минниханов подвел предварительные итоги поездки в Каракалпакстан. Ими он поделился с подписчиками своего телеграм-канала.
Сегодня татарстанская делегация посетила несколько предприятий в Нукусе, а также изучила, какие республиканские проекты могли бы разместиться на этих территориях.
Как отметил Минниханов, товарооборот Татарстана с Узбекистаном, суверенной республикой которого является Каракалпакстан, ежегодно растет. Только за шесть месяцев 2023 года показатель удалось нарастить на 30%.
«Особенно приятно вести переговоры на понятном друг другу языке, каракалпакский и татарский очень похожи. Бер телдә сөйләшкәндә эш алып бару җиңелрәк!» — написал он. (Легче вести дела, говоря на одном языке!)
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