Минниханов: Приятно вести переговоры «на понятном языке» с Каракалпакстаном

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов подвел предварительные итоги поездки в Каракалпакстан. Ими он поделился с подписчиками своего телеграм-канала.

Сегодня татарстанская делегация посетила несколько предприятий в Нукусе, а также изучила, какие республиканские проекты могли бы разместиться на этих территориях.

Как отметил Минниханов, товарооборот Татарстана с Узбекистаном, суверенной республикой которого является Каракалпакстан, ежегодно растет. Только за шесть месяцев 2023 года показатель удалось нарастить на 30%.

«Особенно приятно вести переговоры на понятном друг другу языке, каракалпакский и татарский очень похожи. Бер телдә сөйләшкәндә эш алып бару җиңелрәк!» — написал он. (Легче вести дела, говоря на одном языке!)