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«Алабуга» и «Химград» могут разместить свои проекты в Каракалпакстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел помещения бывшего Каракалпакстанского территориального хлопкового терминала. Он поручил ОЭЗ «Алабуга» и АО «Химград» изучить потенциал площадок и рассмотреть проекты, которые можно разместить на этой территории.
Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, площадка занимает почти 7 тыс. м. Ее отличает выгодное месторасположение — рядом с центром Нукуса и железнодорожной веткой.
«Наличие энергоресурсов, достаточное количество площадей, выгодный налоговый режим и, самое главное, рабочие кадры — если есть эта база, то можно работать», — заметил Раис Татарстана.
Еще один важный момент для работы на этой площадке — организация образовательного центра для подготовки кадров.
В заключение Рустам Минниханов поручил создать рабочую группу и внести соответствующие предложения.
Напомним, что Минниханов прибыл в Узбекистан накануне. В планах татарстанской делегации — посещение предприятий, а также встреча с руководством Каракалпакстана. Первым он побывал сегодня на предприятии Prime electric engineering.
Фото: пресс-служба Раиса РТ
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