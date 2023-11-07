«Алабуга» и «Химград» могут разместить свои проекты в Каракалпакстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел помещения бывшего Каракалпакстанского территориального хлопкового терминала. Он поручил ОЭЗ «Алабуга» и АО «Химград» изучить потенциал площадок и рассмотреть проекты, которые можно разместить на этой территории.

Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, площадка занимает почти 7 тыс. м. Ее отличает выгодное месторасположение — рядом с центром Нукуса и железнодорожной веткой.

«Наличие энергоресурсов, достаточное количество площадей, выгодный налоговый режим и, самое главное, рабочие кадры — если есть эта база, то можно работать», — заметил Раис Татарстана.

Еще один важный момент для работы на этой площадке — организация образовательного центра для подготовки кадров.

В заключение Рустам Минниханов поручил создать рабочую группу и внести соответствующие предложения.

Напомним, что Минниханов прибыл в Узбекистан накануне. В планах татарстанской делегации — посещение предприятий, а также встреча с руководством Каракалпакстана. Первым он побывал сегодня на предприятии Prime electric engineering.

Фото: пресс-служба Раиса РТ