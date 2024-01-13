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Общество 13 января 2024 21:59

Минниханов присвоил троим татарстанцам почетные звания

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Двое жителей Татарстана стали заслуженными юристами республики, еще одному присвоено звание заслуженного работника органов внутренних дел РТ. Соответствующие указы подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Почетного звания «Заслуженный юрист Республики Татарстан» удостоены старший прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры РТ Эдуард Кириллов и старший помощник прокурора РТ по международно-правовому сотрудничеству Сергей Чалмаев. Работники прокуратуры отмечены за «заслуги в обеспечении законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан».

В свою очередь начальник Управления МВД РФ по Нижнекамскому району подполковник полиции Айдар Фасхутдинов получил почетное звание «Заслуженный работник органов внутренних дел Республики Татарстан» за «многолетнюю безупречную службу в органах внутренних дел, вклад в укрепление законности и правопорядка».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов наградил татарстанцев медалями «100 лет ТАССР» и «За доблестный труд».

#Рустам Минниханов #почетное звание
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