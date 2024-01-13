Минниханов наградил татарстанцев медалями «100 лет ТАССР» и «За доблестный труд»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указы о награждении медалями «100 лет образования ТАССР» и «За доблестный труд». Документы опубликованы на портале правовой информации.

Первой наградой отмечены шесть татарстанцев «за существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала РТ и многолетний плодотворный труд», а также трое ветеранов Великой Отечественной – «за многолетний плодотворный труд на благо РТ и большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне» и трое ветеранов органов прокуратуры РТ – «за заслуги в обеспечении общественной безопасности и укреплении законности и правопорядка».

Медалью «За доблестный труд» награждены:

начальник таможенного поста Аэропорта «Казань» Татарстанской таможни, полковник таможенный службы Мирзанур Гараев (за многолетнюю безупречную службу и большой вклад в укрепление законности и правопорядка);

(за многолетнюю безупречную службу и большой вклад в укрепление законности и правопорядка); директор Музея истории Тетюшского района РТ Наталья Понедельникова (за большой вклад в развитие музейного дела в республике и многолетнюю плодотворную работу);

(за большой вклад в развитие музейного дела в республике и многолетнюю плодотворную работу); ведущий инспектор Центра занятости населения Арского района Гюзель Сабирова (за большой вклад в реализацию государственной политики в области занятости и многолетний плодотворный труд);

(за большой вклад в реализацию государственной политики в области занятости и многолетний плодотворный труд); председатель Межрегиональной ассоциации охраны труда, член комиссии по здравоохранению и демографии ОП РТ Фанил Габдрахманов (за многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность) и др.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минниханов наградил медалью «100 лет ТАССР» главу Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиля Агеева.