Минниханов присвоил АО «Татхимфармпрепараты» звание «Предприятие трудовой доблести»

АО «Татхимфармпрепараты» отмечено республиканским званием «Предприятия трудовой доблести. 1941 – 1945». Соответствующий указ подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

«За значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников предприятия, обеспечившего бесперебойное производство военной и гражданской продукции <...>» – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Указ об учреждении нового почетного звания, которое позволит подчеркнуть мощный вклад республиканских производств в дело победы в Великой Отечественной, Рустам Минниханов подписал 12 апреля. Ранее в мае были отмечены 14 татарстанских предприятий, в их числе Казанской вертолетный завод, Казанский авиазавод им. Горбунова, Зеленодольский завод имени Горького и пр.