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Минниханов присвоил пятерым татарстанцам звание заслуженного работника культуры РТ
Пятеро жителей Татарстана стали заслуженными работниками культуры республики. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.
В частности, почетное звание присвоено ветерану труда, руководителю самодеятельного народного хора ветеранов «Мирас» Наилю Барееву, художнику по свету Татарского государственного театра кукол «Экият» Светлане Гибадуллиной и начальнику Управления культуры исполкома Кукморского района РТ Рамилю Нуриеву.
Кроме того, аналогичным образом отмечены преподаватель вокала Казанского театрального училища Зульфира Фассахова и директор детской музыкальной школы №3 Набережных Челнов Наталья Шумилова.
Как сообщал ранее «Татар-информ», Минниханов также наградил двух руководителей РСО медалью «100 лет образования ТАССР».
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