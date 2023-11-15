Минниханов присвоил пятерым татарстанцам звание заслуженного работника культуры РТ

Пятеро жителей Татарстана стали заслуженными работниками культуры республики. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

В частности, почетное звание присвоено ветерану труда, руководителю самодеятельного народного хора ветеранов «Мирас» Наилю Барееву, художнику по свету Татарского государственного театра кукол «Экият» Светлане Гибадуллиной и начальнику Управления культуры исполкома Кукморского района РТ Рамилю Нуриеву.

Кроме того, аналогичным образом отмечены преподаватель вокала Казанского театрального училища Зульфира Фассахова и директор детской музыкальной школы №3 Набережных Челнов Наталья Шумилова.



Как сообщал ранее «Татар-информ», Минниханов также наградил двух руководителей РСО медалью «100 лет образования ТАССР».