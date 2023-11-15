Минниханов наградил двух руководителей РСО медалью «100 лет образования ТАССР»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил медалью «100 лет образования ТАССР» председателя правления молодежной общероссийской организации «Российские студенческие отряды» Михаила Кисёлева и председателя наблюдательного совета РСО Алексея Рябцевича.

«За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала РТ и активную общественную деятельность», – сказано в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, 10 ноября в Казани стартовал Всероссийский слет, посвященный окончанию 64-го трудового семестра Российских студенческих отрядов, и в котором приняли участие более 2,5 тыс. активистов со всей страны. Президент России Владимир Путин направил участникам телеграмму с приветствием.