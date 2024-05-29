Минниханов присвоил двум музыкантам звания заслуженных артистов РТ

Двум татарстанским музыкантам присвоены почетные звания заслуженных артистов РТ. Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Почетными званиями отмечены сотрудник Государственного оркестра народных инструментов РТ Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Артур Вотчинников и руководитель фольклорного коллектива Культурного центра имени А. С. Пушкина Денис Денисов.

Певец и музыкант Денисов с 2007 по 2019 год являлся артистом и солистом Государственного камерного хора РТ. Он также автор многих научных статей, посвященных традиционной русской культуре.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов почетными званиями и медалями отметил сотрудников ватерпольного клуба «Синтез».