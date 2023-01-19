Минниханов присвоил двоим татарстанцам звание почетного работника сельского хозяйства

Еще двое жителей Татарстана стали почетными работниками сельского хозяйства республики. Соответствующий указ подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

За вклад в развитие агропромышленного комплекса республики и многолетний добросовестный труд звание присвоено начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия минсельхоза РТ в Агрызском районе Дилюсю Гатауллину и заведующему молочно-товарной фермой №1 ООО «Цильна» Дрожжановского района Айрату Сулейманову, говорится в документе.

Кроме того, Минниханов подписал указ о присвоении звания «Заслуженный механизатор сельского хозяйства Республики Татарстан» механизатору ООО «Сельскохозяйственное предприятие имени Сайдашева» Тукаевского района Ринату Габидуллину.

Напомним также, что в середине декабря звания почетного работника сельского хозяйства РТ удостоились сразу десять жителей республики.