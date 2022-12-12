Десять жителей Татарстана стали заслуженными работниками сельского хозяйства РТ

Десяти жителям Татарстана присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан». Соответствующий указ подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

Звания присуждены «за вклад в развитие агропромышленного комплекса республики и многолетний добросовестный труд», отмечается в документе.

Среди награжденных — водитель ООО «Агрофирма им. Дементьева» Рамис Алимов, начальник комплекса (управляющий) ООО «Агро Л» Фаргать Булатов, генеральный директор ООО «Лаишевская» и АО «Холдинговая компания „Чистополье“» Гумер Закиров, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Наиль Залаков и начальник отдела финансирования Минсельхозпрода РТ Сергей Злобин.

Помимо них, отмечены директор крестьянского хозяйства «Козлова Мария Ивановна» Николай Козлов, старший специалист производственного отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ в Тукаевском районе Светлана Латыпова, начальник производственного отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ в Верхнеуслонском районе Раиса Митрофанова, директор ОАО «Заинское хлебоприемное предприятие» Рафис Фардеев и главный бухгалтер открытого акционерного общества «Алгинская ПМК „Мелиорация“» Фидания Хайртдинова.

Среди награжденных четверо являются работниками Минсельхозпрода РТ. Двое представляют Казань, двое — Чистопольский район. Также среди отмеченных почетными званиями есть представители Верхнеуслонского, Дрожжановского, Заинского, Муслюмовского, Новошешминского и Тукаевского районов.

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