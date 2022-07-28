Минниханов присвоил АО «Нэфис Косметикс» звание «Предприятие трудовой доблести»

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присвоении звания «Предприятие трудовой доблести» АО «Нэфис Косметикс» – Казанскому химическому комбинату имени М.Вахитова. Соответствующий указ опубликован на портале Президента.

Звание присвоено за значительный вклад в достижение Победы в Великой отечественной войне, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников предприятия. В годы войны оно обеспечивало бесперебойное производство военной и гражданской продукции, подчеркивается в указе.

Напомним, в мае Минниханов подписал указ о присвоении почетного звания «Предприятие трудовой доблести» 14 фабрикам и заводам.