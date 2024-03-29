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Минниханов присвоил актрисе Казанского ТЮЗа звание народной артистки Татарстана
Актрисе Казанского ТЮЗа Гузель Шакирзяновой и домристу Госоркестра народных инструментов РТ Гузель Мухаметдиновой присвоено звание «Народный артист Татарстана». Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.
Артист драмы Казанского ТЮЗа Гузель Шакирзянова и профессор кафедры струнных народных инструментов Казанской государственной консерватории им.Жиганова, артист Госоркестра Татарской государственной филармонии им.Тукая Гузель Мухаметдинова отмечены за многолетнюю плодотворную творческую деятельность и большой вклад в развитие театрального и музыкального искусства.
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