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Культура 29 марта 2024 11:05

Минниханов присвоил актрисе Казанского ТЮЗа звание народной артистки Татарстана

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Актрисе Казанского ТЮЗа Гузель Шакирзяновой и домристу Госоркестра народных инструментов РТ Гузель Мухаметдиновой присвоено звание «Народный артист Татарстана». Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Артист драмы Казанского ТЮЗа Гузель Шакирзянова и профессор кафедры струнных народных инструментов Казанской государственной консерватории им.Жиганова, артист Госоркестра Татарской государственной филармонии им.Тукая Гузель Мухаметдинова отмечены за многолетнюю плодотворную творческую деятельность и большой вклад в развитие театрального и музыкального искусства.

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#Рустам Минниханов #награждение
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