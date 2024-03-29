Минниханов наградил кинооператора Гвоздя орденом «Дуслык»

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении орденом «Дуслык». Документ появился на официальном портале руководителя республики.

Награды удостоен Юрий Гвоздь — кинооператор, член Союза кинематографистов Татарстана.

В указе написано, что он награжден «за значительный вклад в развитие кинематографии республики, многолетнюю плодотворную творческую работу».

Юрий Гвоздь – советский и российский кинооператор, режиссер-постановщик и сценарист. Заслуженный деятель искусств России и Татарстана.