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Минниханов наградил кинооператора Гвоздя орденом «Дуслык»
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении орденом «Дуслык». Документ появился на официальном портале руководителя республики.
Награды удостоен Юрий Гвоздь — кинооператор, член Союза кинематографистов Татарстана.
В указе написано, что он награжден «за значительный вклад в развитие кинематографии республики, многолетнюю плодотворную творческую работу».
Юрий Гвоздь – советский и российский кинооператор, режиссер-постановщик и сценарист. Заслуженный деятель искусств России и Татарстана.
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