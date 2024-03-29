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Культура 29 марта 2024 10:38

Минниханов наградил кинооператора Гвоздя орденом «Дуслык»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении орденом «Дуслык». Документ появился на официальном портале руководителя республики.

Награды удостоен Юрий Гвоздь — кинооператор, член Союза кинематографистов Татарстана.

В указе написано, что он награжден «за значительный вклад в развитие кинематографии республики, многолетнюю плодотворную творческую работу».

Юрий Гвоздь – советский и российский кинооператор, режиссер-постановщик и сценарист. Заслуженный деятель искусств России и Татарстана.

#Рустам Минниханов #награждение
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