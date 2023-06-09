Минниханов присвоил 11 татарстанцам звание заслуженных соцработников республики

11 жителей Татарстана стали заслуженными работниками социальной защиты населения республики. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

За вклад в совершенствование системы пенсионного обеспечения и многолетний добросовестный труд звание присвоено начальнику управления делами Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ Марату Абдрахманову и начальнику управления кадров фонда Татьяне Корсуковой.

За заслуги в области соцзащиты населения и многолетний добросовестный труд – начальнику отдела социальной защиты Минтруда РТ в Бавлинском муниципальном районе Светлане Аджаловой, начальнику отдела формирования социального регистра Минтруда РТ Ирине Кузнецовой, начальнику отдела делопроизводства Минтруда РТ Светлане Новиковой, начальнику Управления соцзащиты Минтруда РТ в Челнах Ирине Скрябиной.

Также награды удостоились: ведущий инспектор отдела трудоустройства и специальных программ Центра занятости Заинска Людмила Борисова, соцработник Комплексного центра соцобслуживания «Шафкатъ» в Тукаевском районе Фануза Зарипова, воспитатель приюта для детей «Балкыш» в Нижнекамском районе Антонина Иванова, директор Комплексного центра соцобслуживания «Рэхэт» в Зеленодольском районе Ольга Пыжова и заведующая сектором социально-правового обеспечения Союза ветеранов РТ Людмила Осипова.

Напомним, что с профессиональным праздником соцработников сегодня поздравил Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что это призвание требует не только профессиональных, но и особенных человеческих качеств, тепла и чуткости.