Президент России Владимир Путин поздравил соцработников с профессиональным праздником. Он отметил, что это милосердное призвание требует не только профессиональных, но и особенных человеческих качеств, тепла и чуткости.

«К вам обращаются те, кто находится в сложной жизненной ситуации и остро нуждается в поддержке. Это пенсионеры и инвалиды, малообеспеченные семьи и дети, оставшиеся без попечения родителей. Они видят в вас надежных помощников, душевных и по-настоящему близких людей. В интернатах и домах ветеранов, в центрах медицинского и социального обслуживания трудятся компетентные специалисты», – сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Одной из важнейших, неотложных задач сегодня является и оказание всесторонней помощи участникам специальной военной операции и их родным, добавил Путин. Он напомнил, что для этих целей во всех регионах уже создан и начинает свою деятельность государственный фонд «Защитники Отечества».