Минниханов присудил премию Марковникова академику РАН Ананикову

Академик РАН Валентин Анаников

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Международная премия имени В. В. Марковникова за выдающийся вклад в развитие органической химии присуждена академию Российской Академии наук Валентину Ананикову. Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Присудить в 2024 году Международную премию имени В. В. Марковникова за выдающийся вклад в области органической химии <…> Ананикову Валентину Павловичу — академику Российской Академии наук <…>», — сказано в документе.

Валентин Анаников — академик РАН, доктор химических наук, заведующий лабораторией металлокомплексных и наноразмерных катализаторов Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН, профессор химического факультета Московского государственного университета.

Родился Анаников в 1975 году в городе Макеевке (на тот момент — Донецкая область Украинской ССР). Окончил Донецкий национальный университет. В 1999-м защитил кандидатскую, в 2003-м — докторскую диссертацию. В 2019-м избран академиком РАН. Автор более 300 научных работ. Область исследовательских интересов ученого включает молекулярную сложность и трансформации, комплексы металлов и наночастицы, создание нового поколения высокоактивных наноразмерных и молекулярных катализаторов, изучение механизмов химических реакций.

В 2020 году удостоен премии имени Зелинского РАН за цикл трудов «Исследование наноразмерных каталитических систем на молекулярном уровне и создание высокоэффективных катализаторов для решения задач тонкого органического синтеза». В 2023-м отмечен Научной премией Сбера за открытие явления динамического катализа и исследования механизмов химических реакций, позволяющих ускорить развитие химических технологий (в том числе — создание новых каталитических систем).

Международная премия имени В. В. Марковникова была учреждена для дальнейшего развития химической науки в Татарстане и поощрения исследователей. Владимир Марковников – выдающийся представитель Казанской химической школы, ученик Александра Бутлерова, создатель учения о взаимном влиянии атомов в молекулах органических соединений.