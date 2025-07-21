Минниханов присудил Арбузовскую премию венгерскому исследователю Кеглевичу

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Лауреатом Международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии стал исследователь из Венгрии Дьёрдь Кеглевич. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

«За выдающийся вклад в развитие фосфорорганической химии присудить Международную Арбузовскую премию в области фосфорорганической химии 2025 года и присвоить звание «Лауреат Международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии» Дьёрдю Кеглевичу – профессору химии Будапештского университета технологии и экономики (Венгрия)», – сказано в документе.

Дьёрдь Кеглевич родился в Будапеште в 1957 году. В 1981-м окончил Будапештский технический университет (ныне Будапештский университет технологии и экономики). В 1984-м получил степень доктора философии (соответствует российской степени кандидата наук), в 1994-м – доктора химических наук. В 1995-м прошел процедуру хабилитации, что позволило ему в следующем году как хабилитированному доктору стать профессором в родном университете. С 1999-го возглавляет департамент органической химической технологии (с 2009-го – департамент органической химии и технологии).

На данный момент Кеглевич – автор 767 научных публикаций. Он занимался различными областями фосфорорганической химии, в том числе изучением фосфорсодержащих пятичленных гетероцилов и продуктов на их основе. В последнее время обратился к так называемой зеленой химии, включая молекулярно-волновую. Также принимал участие в промышленных проектах, таких как синтез фармацевтических промежуточных продуктов и препаратов.

Международная Арбузовская премия учреждена в Республике Татарстан для развития химической науки, поощрения выдающихся научных работ и увековечения памяти академиков Арбузовых. Положение о премии было утверждено указом Президента РТ от 11 июля 1997 года.

С нынешнего года размер премии составляет 1 млн рублей, а не 5 тыс. долларов, как прежде. Кроме того, теперь ее будут присуждать раз в три года, а не в два.