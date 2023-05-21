Минниханов: Принятие ислама булгарами во многом определило развитие цивилизации России

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики, ее гостей и татар, проживающих за пределами региона, с Днем официального принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Судьбоносный выбор наших предков, сделанный в далеком 922 году, оказал определяющее влияние на развитие татарского народа, расширил границы исламского мира, во многом предопределил формирование российской цивилизации, соединившей традиции Запада и Востока. Многовековое развитие ислама во взаимодействии с православием и другими религиями заложило прочный фундамент межрелигиозного и межнационального согласия», — подчеркнул Минниханов.

Раис РТ напомнил, что в минувшем, 2022 году по распоряжению Президента РФ Владимира Путина на высоком государственном уровне прошло празднование 1100-летия этого исторического события.

«Это придало новый импульс развитию мусульманской уммы Татарстана и всей России, совершенствованию государственно-религиозного взаимодействия и межрелигиозного диалога, укреплению плодотворных связей с мусульманскими странами и международными исламскими организациями», — уверен руководитель республики.

В текущем году мероприятия, приуроченные ко Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, вышли на новый уровень. В преддверии торжеств в Болгаре в столице Татарстана прошли Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» и заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», в которых приняли участие многие авторитетные государственные и религиозные деятели. Значимыми событиями стали XIII Всероссийский форум татарских религиозных деятелей и традиционный «Изге Болгар җыены».

«Ярким свидетельством укрепления роли Татарстана как уникальной площадки для развития межцивилизационного диалога, сближения позиций мусульманских и православных религиозных деятелей в деле защиты общих ценностей стало участие в мероприятиях патриарха Московского и всея Руси Кирилла и высокопоставленных представителей стран исламского мира», — заметил Рустам Минниханов.

«Уверен, что нынешнее празднование Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией послужит весомым стимулом к дальнейшему развитию и сотрудничеству! Сердечно желаю всем вам счастья, мира, добра и благополучия! Пусть Всемилостивый Аллах хранит нас и нашу многонациональную державу!» — завершил свое поздравление Раис Татарстана.

Подробнее о сегодняшнем праздновании можно узнать в материале «Татар-информа» «Будем молить о хорошей погоде»: что покажут гостям КazanForum на «Изге Болгар жыены».