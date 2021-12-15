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Официальная хроника
15 декабря 2021  17:10

Минниханов принял участие в заседании Совета при Президенте России по нацпроектам

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Президент Татарстана Рустам Минниханов по видеосвязи принял участие в заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики. 
Владимир Путин подчеркнул, что национальные цели — это ключевые ориентиры развития России до 2030 года. 

«Они должны вести к повышению благополучия российских семей, менять к лучшему городскую среду, социальную сферу, создавать новые возможности для бизнеса», — подчеркнул он. 

Несмотря на сложную эпидобстановку, работа по нацпроектам не прекращалась. На 1 декабря 2021 года расходы и федерального бюджета, и расходы по нацпроектам исполнены на 80%. Так, уже выполнен годовой план по ремонту дорожной сети городских агломераций. В целом с опережением идет и расселение аварийного жилья. За 10 месяцев в новые квартиры переехали 120 тыс. человек — это столько же, сколько за все два предыдущих года.

На заседании Президент России дал поручение главе Кабмина Михаилу Мишустину взять под контроль и определить приоритеты при распределении денежных средств, направленных на реализацию национальных проектов.

#Рустам Минниханов #Владимир Путин #Национальные проекты
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