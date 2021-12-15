Путин поручил Мишустину определить приоритетные направления нацпроектов

Президент России Владимир Путин поручил главе Кабмина Михаилу Мишустину взять под контроль и определить приоритеты при распределении денежных средств, направленных на реализацию национальных проектов. Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает РИА Новости.

«Здесь совершенно точно какие-то вещи — может быть, тоже очень важные, можно немного вправо передвинуть, — сказал Путин. — А вот вопросы, связанные со здравоохранением и первичным звеном, где-то подвинуть влево так, чтобы нам не уходить за 2025 год».

Президент отметил, что, если при модернизации первичного звена будут упущены какие-то необходимые моменты, понадобятся дополнительные деньги не только для того, чтобы достичь нужного уровня эффективной работы медучреждений, но и закрывать образовавшиеся дыры.