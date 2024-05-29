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Минниханов принял участие в заседании Совета при Президенте по нацпроектам
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в Совете при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Минниханов находится в Москве с рабочим визитом.
В рамках заседания глава государства поручил скоординировать новые национальные проекты между собой до конца лета. Он подчеркнул, что это должны быть масштабные взаимоувязанные программы, которые помогут в решении общих, системных задач, которые важны для всех россиян.
Отдельно Президент призвал обратить внимание на предложения регионов в рамках новых национальных проектов. Они вместе с гражданским обществом и бизнесом должны активно привлекаться к работе в этом направлении.
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