Минниханов принял участие в заседании Совета при Президенте по нацпроектам

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в Совете при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов находится в Москве с рабочим визитом.

В рамках заседания глава государства поручил скоординировать новые национальные проекты между собой до конца лета. Он подчеркнул, что это должны быть масштабные взаимоувязанные программы, которые помогут в решении общих, системных задач, которые важны для всех россиян.

Отдельно Президент призвал обратить внимание на предложения регионов в рамках новых национальных проектов. Они вместе с гражданским обществом и бизнесом должны активно привлекаться к работе в этом направлении.