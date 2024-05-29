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Путин: До конца лета новые нацпроекты должны быть скоординированы между собой
До конца лета новые национальные проекты должны быть подготовлены и скоординированы между собой. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета.
«Речь идет не о проектах отдельных ведомств, а о масштабных, взаимоувязанных программах, которые должны работать на решение общих, системных задач, важных для всех граждан страны. До конца лета национальные проекты должны быть составлены и скоординированы между собой», — обрисовал свое видение перспектив российский лидер.
Отдельно Путин обратил внимание на роль регионов, представителей общественности и предпринимателей в формировании нацпроектов.
«Я прошу коллег внимательно проанализировать предложения субъектов Федерации и дополнительно <...> нацелить министерства на активное привлечение регионов, гражданского общества, бизнеса к подготовке новых национальных проектов», — пояснил он.
Как сообщает пресс-служба Раиса Татарстана, Рустам Минниханов принял участие в заседании в рамках рабочей поездки в Москву.
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