Путин: До конца лета новые нацпроекты должны быть скоординированы между собой

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

До конца лета новые национальные проекты должны быть подготовлены и скоординированы между собой. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета.

«Речь идет не о проектах отдельных ведомств, а о масштабных, взаимоувязанных программах, которые должны работать на решение общих, системных задач, важных для всех граждан страны. До конца лета национальные проекты должны быть составлены и скоординированы между собой», — обрисовал свое видение перспектив российский лидер.

Отдельно Путин обратил внимание на роль регионов, представителей общественности и предпринимателей в формировании нацпроектов.

«Я прошу коллег внимательно проанализировать предложения субъектов Федерации и дополнительно <...> нацелить министерства на активное привлечение регионов, гражданского общества, бизнеса к подготовке новых национальных проектов», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба Раиса Татарстана, Рустам Минниханов принял участие в заседании в рамках рабочей поездки в Москву.